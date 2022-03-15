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Пропавшего неделю назад 44-летнего жителя Ростовской области нашли живым

Пропавшего неделю назад 44-летнего жителя Ростовской области нашли живым
Пропавший неделю назад житель Ростовской области найден живым. О местонахождении 44-летнего Александра Белозерова было неизвестно с 10 марта.

Мужчина проживает в поселке Орловском. Он ушел из дома утром и не сказал родным о долгом отсутствии. Родственники забили тревогу, когда он длительное время не выходил на связь. Александра искали и сотрудники полиции, и волонтеры.

И только спустя неделю поисков его удалось найти живым. Где он все это время пропадал и почему не сказал родственникам, что его не будет дома, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт.
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