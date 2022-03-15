Пропавшего неделю назад 44-летнего жителя Ростовской области нашли живым

Фото: Лиза Алерт.

Пропавший неделю назад житель Ростовской области найден живым. О местонахождении 44-летнего Александра Белозерова было неизвестно с 10 марта.Мужчина проживает в поселке Орловском. Он ушел из дома утром и не сказал родным о долгом отсутствии. Родственники забили тревогу, когда он длительное время не выходил на связь. Александра искали и сотрудники полиции, и волонтеры.И только спустя неделю поисков его удалось найти живым. Где он все это время пропадал и почему не сказал родственникам, что его не будет дома, неизвестно.