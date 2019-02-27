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Пропавшего из ростовской больницы пенсионера нашли живым

Пропавшего из ростовской больницы пенсионера нашли живым
В Ростове нашли живым дезориентированного пенсионера, который вышел из больницы на 14-й Линии и пропал. Спустя сутки 72-летнего Анатолия Соколова заметили на улице Стартовой. Он вернулся домой вечером 28 февраля. Неизвестно, как он оказался так далеко от места исчезновения.

О том, что мужчина нашёлся, сообщила его дочь. Она в течение целого дня искала отца и опрашивала каждого прохожего на улице. Наконец, ей позвонили из полиции и сообщили, что Анатолия привезли обратно в больницу.

- Папа был очень напуган и растерян, - рассказала Татьяна, дочь Соколова.

Пенсионер находился в ростовском онкоцентре с 26 февраля. На следующий день он вышел встречать дочку, которая хотела его проведать, постоял час возле овощного магазина и ушёл.

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