В Ростове родственники разыскивают дезориентированного пенсионера



В Ростове-на-Дону разыскивают 72-летнего таганрожца. Анатолий Соколов находился в онкоцентре на 14-й Линии, откуда пропал 27 февраля.



Дочь пропавшего привезла его туда 26 февраля и оставила на лечение. На следующий день она приехала навестить его, но обнаружила только пустую койку. Сосед по палате сказал, что мужчина пошёл встречать женщину. Она бросилась на поиски отца, но он как сквозь землю провалился. Опросив людей возле больницы, она выяснила, что Анатолий около часа стоял возле овощного магазина, а потом ушёл в неизвестном направлении. Она обратилась с заявлением в полицию, сейчас патрулируют район, опрашивая прохожих.



Соколов был одет в чёрную куртку и чёрную кепку. Он высокого роста, крупного телосложения, седой. Из особых примет — ранка на носу. При себе у него нет ни денег, ни документов.



Дочь отметила, что у него могут быть провалы в памяти, при этом мужчина знает свои имя и адрес прописки.



Если вы видели Анатолия Соколова, сообщите по телефонам: 8-951-502-66-14 или 8-918-508-25-71.