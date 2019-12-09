Пенсионера, пропавшего из ростовской больницы, нашли живым



Пропавшего в Ростове-на-Дону 80-летнего мужчину нашли живым. Виктора Тихонова удалось разыскать в течение дня.



Пенсионер пропал утром 11 декабря. Примерно в 8:30 он вышел из больницы в Кировском районе города и не вернулся обратно. Родственники, узнав о случившемся, обратились за помощью к поисковикам. Добровольцы быстро разослали по Сети ориентировку на розыск. Сообщалось, что Тихонов не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. К счастью, в течение дня его удалось разыскать.



Сейчас он находится вместе с семьёй, под присмотром врачей.