Прокурором Пролетарского района Ростова назначили советника юстиции из Пскова

Фото: газета «Наша неделя».

В Ростове назначили прокурора Пролетарского района. Надзорное ведомство возглавит советник юстиции из Пскова Андрей Волков.Новый прокурор начинал службу в прокуратуре Псковской области. В 2006 году он занял должность прокурора Невельского района. Затем его назначали на различные должности в прокуратурах Пскова, Дедовичского района и Невельской межрайонной прокуратуры. С 2016 года Андрей Волков исполнял обязанности прокурора Гдовского района, где и проработал вплоть до перевода в Ростов.Прокуратура Пролетарского района осталась «обезглавленной» с августа 2021 года. Андрей Мальцев покинул этот пост спустя год после назначения на должность, как и его предшественник Сергей Калитвинцев. Однако последний запомнился громким уголовным делом. Его признали виновным по статье «Получение взятки с вымогательством в особо крупном размере». Экс-прокурор получил более миллиона рублей через посредника. За эти деньги он обещал закрыть глаза на материалы, собранные на пролетарскую газету.Калитвинцеву грозило до 15 лет тюрьмы. Однако наказанием стало восемь условных лет с ограничением свободы на четыре года и штрафом в размере 1,1 миллиона рублей.