Экс-прокурор Пролетарского района не смог смягчить наказание за получение крупной взятки
Ростовский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего прокурора Пролетарского района Сергея Калитвинцева. Дело экс-правоохранителя длилось с мая прошлого года.
По данным следствия, 18 мая 2020 года Сергею Калитвинцеву была передана через посредника сумма в размере 1,1 миллиона рублей. В обмен на нее экс-прокурор обещал оставить без внимания материалы судебной проверки в отношении редактора местной газеты. В течение года он являлся фигурантом доследственной проверки по факту платных объявлений, которые не устраивали заказчика. В полиции неоднократно отказывались возбуждать уголовное дело, однако прокуратура Пролетарского района каждый раз отменяла это решение. Во время передачи денег Калитвинцев и был задержан.
Сальский городской суд признал экс-прокурора виновным в получении взятки. По этой статье Калитвинцеву грозило 15 лет лишения свободы. Однако суд проявил лояльность к подсудимому и приговорил его к условному сроку, хоть и восьми годам, с последующим ограничением свободы на четыре года. Кроме этого, экс-прокурор должен выплатить штраф в размере 1,1 миллиона рублей.
Прокуратура оказалась не согласна с решением суда, потому что наказание показалось ей слишком мягким. В связи с этим надзорное ведомство оспорило решение. Апелляцию подала и сторона защиты, посчитав, что наказание слишком суровое. В итоге облсуд оставил решение Сальского городского суда без изменения.
Должность прокурора Сергей Калитвинцев занимал в течение 13 лет. Работал помощником прокурора Новошахтинска и старшего прокурора надзорного и кассационного отделов уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области. В том числе был заместителем прокурора Первомайского района Ростова-на-Дону. С 2019 года и вплоть до задержания находился в должности прокурора Пролетарского района донского региона.