Росприроднадзор взыскивает почти 3 млн ущерба с ростовской компании за загрязнение почв

На Дону продолжаются судебные разбирательства по искам Росприроднадзора к компаниям, нанесшим ущерб почвенному покрову. В настоящее время ведомство пытается взыскать с ООО «МК ЭКО-ВОСХОД» около 3 миллионов рублей за загрязнение более 4,6 тысячи квадратных метров земли строительными отходами.Исковое заявление было подано в арбитражный суд региона в феврале 2026 года после того, как компания отказалась добровольно возместить причиненный вред. Проверка оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, проведенная Росприроднадзором в июне 2025 года, выявила факт сброса строительного мусора на участок.Специалисты надзорного ведомства подчеркивают, что подобные действия строго запрещены. Строительные отходы, содержащие токсичные вещества, такие как лаки, краски, растворители и тяжелые металлы, способны вызвать химическое загрязнение грунта и подземных вод. Кроме того, сам строительный мусор (бетон, кирпич, пластик) нарушает структуру почвы, уничтожает полезные микроорганизмы и губителен для растительности.В октябре 2025 года Росприроднадзор направил в ООО «МК ЭКО-ВОСХОД» требование о добровольном возмещении вреда, однако руководство компании отклонило его. Судебное заседание по данному иску назначено на 8 апреля.Это не первый случай, когда Росприроднадзор подает иски к донским компаниям за нанесение вреда почвам. Ранее, в марте 2026 года, суд обязал другую ростовскую компанию выплатить 285,6 миллиона рублей за аналогичное загрязнение. Тогда в Аксайском районе в процессе расчистки русла балки Темерник (Камышеваха) почва была перекрыта отходами на площади 4,6 тысячи квадратных метров. Компания также отказалась от добровольного возмещения ущерба.