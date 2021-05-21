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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием фуры и автобуса

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием фуры и автобуса

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту ДТП на трассе М-4 «Дон» с участием фуры и пассажирского автобуса.

По предварительным данным, рейс Севастополь - Москва двигался по магистрали. В районе поселка Новоперсиановского водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный большегруз.

В результате аварии погиб 37-летний пассажир, и пострадали еще двое мужчин. С травмами их доставили в городскую больницу.

На месте случившегося работает прокурор Октябрьского района Игорь Овчинников.

По информации надзорного ведомства, прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, а также при осуществлении междугородних пассажирских перевозок.

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