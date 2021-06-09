Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Прокуратура организовала проверку после пожара в ростовском автобусе

Прокуратура организовала проверку после пожара в ростовском автобусе
Прокуратура Ростовской области организовала проверку после пожара в пассажирском автобусе №10. ЧП случилось рано утром 11 июня в районе Военведа в Ростове-на-Дону.

Как сообщал Rostov.ru, общественный транспорт двигался по маршруту улица Висаитова - ГПЗ-10. Шофер повернул на улицу Оганова, и в районе дома №24 автобус загорелся.

Водитель остановился. Огонь быстро распространялся по салону. Люди выскочили на улицу и вызвали пожарных.

Когда спасатели прибыли на место, пламя охватило весь транспорт. Огнеборцы ликвидировали возгорание. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. А вот автобус уже вряд ли смогут восстановить

- В связи с публикациями в СМИ о возгорании пассажирского автобуса №10 на улице Оганова в Ростове-на-Дону прокуратрой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере организации перевозки пассажиров, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Примечательно, что именно на этот маршрут накануне назначили нового перевозчика - ООО «Янтарь1». Как сообщили в администрации города, с 10 июня на линию вышли 14 больших автобусов (с учетом резерва). Ранее подобные ЧП случались и с транспортом других маршрутов, которые обслуживает «Янтарь1». Так, в конце мая на ходу загорелся автобус №67, а полтора года назад - №67А. Всего перевозчик обслуживает 10 маршрутов, в числе которых №№ 5, 29, 65, 65А, 74, 83, а также маршрутки №17 и №54.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.