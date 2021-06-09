Прокуратура организовала проверку после пожара в ростовском автобусе
Прокуратура Ростовской области организовала проверку после пожара в пассажирском автобусе №10. ЧП случилось рано утром 11 июня в районе Военведа в Ростове-на-Дону.
Как сообщал Rostov.ru, общественный транспорт двигался по маршруту улица Висаитова - ГПЗ-10. Шофер повернул на улицу Оганова, и в районе дома №24 автобус загорелся.
Водитель остановился. Огонь быстро распространялся по салону. Люди выскочили на улицу и вызвали пожарных.
Когда спасатели прибыли на место, пламя охватило весь транспорт. Огнеборцы ликвидировали возгорание. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. А вот автобус уже вряд ли смогут восстановить
- В связи с публикациями в СМИ о возгорании пассажирского автобуса №10 на улице Оганова в Ростове-на-Дону прокуратрой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере организации перевозки пассажиров, - прокомментировали в надзорном ведомстве.
Примечательно, что именно на этот маршрут накануне назначили нового перевозчика - ООО «Янтарь1». Как сообщили в администрации города, с 10 июня на линию вышли 14 больших автобусов (с учетом резерва). Ранее подобные ЧП случались и с транспортом других маршрутов, которые обслуживает «Янтарь1». Так, в конце мая на ходу загорелся автобус №67, а полтора года назад - №67А. Всего перевозчик обслуживает 10 маршрутов, в числе которых №№ 5, 29, 65, 65А, 74, 83, а также маршрутки №17 и №54.