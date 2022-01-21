Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Проезд в автобусах Азова подорожает на четыре рубля

Проезд в автобусах Азова подорожает на четыре рубля
Проезд в общественном транспорте Азова подорожает с 18 до 22 рублей. Жители будут платить за перемещение по городу больше с 1 февраля.

Информацию уже разместили в транспорте, но администрация официального заявления на этот счет пока не делала.

Напомним, осенью стоимость проезда выросла в общественном транспорте Ростова, Гуково, Шахт, Сальска и других городов донского региона. Транспортная компания объясняет подорожание ростом цен на топливо и горюче-смазочные материалы.
Фото: Алексей Бойко
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.