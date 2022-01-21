Проезд в автобусах Азова подорожает на четыре рубля

Фото: Алексей Бойко

Проезд в общественном транспорте Азова подорожает с 18 до 22 рублей. Жители будут платить за перемещение по городу больше с 1 февраля.Информацию уже разместили в транспорте, но администрация официального заявления на этот счет пока не делала.Напомним, осенью стоимость проезда выросла в общественном транспорте Ростова, Гуково, Шахт, Сальска и других городов донского региона. Транспортная компания объясняет подорожание ростом цен на топливо и горюче-смазочные материалы.