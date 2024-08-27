Проект благоустройства Платовского в Новочеркасске победил во всероссийском конкурсе

Фото: правительство РО.

Новочеркасск победил в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года. Столица донского казачества выиграла в категории «Малые города с численностью населения 100-200 тысяч человек».Результаты конкурса стали известны 26 августа. Их огласили на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге. Благодаря победе Новочеркасск получит федеральный грант – более 100 миллионов рублей.Лучшим признан проект благоустройства проспекта Платовского — на участке от улицы Московской до площади Ермака. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев с советником Викторией Абрамченко представили проект премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.Глава региона отметил, что Ростовская область регулярно участвует в этом конкурсе. Всего из Донского края было подано 39 заявок за время его проведения. Из них 13 стали победителями, в том числе девять уже реализованы. Остальные находятся в процессе выполнения.— Приведение в порядок проспекта атамана Платова в Новочеркасске позволит создать туристический маршрут, который свяжет основные достопримечательности города, — обратился к премьер-министру Василий Голубев.Проект разработали еще в 2023 году как часть комплексного преображения Платовского. Авторы хотели воссоздать исторические элементы архитектурного ансамбля.Первый этап реализации уже стартовал в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы проводят на участке от улицы Московской до Пушкинской. На очереди — благоустройство территории от площади Ермака до улицы Московской. Для этого изучили ряд архивных снимков, проконсультировались с научными сотрудниками Музея истории донского казачества.Там планируют установить ленту с сюжетами из истории города, площадку для экскурсий, информационные стенды, арт-объекты и прочее. В тени деревьев появятся парковые кресла и скамейки, а на проспекте высадят полторы сотни деревьев и две тысячи кустарников.На бульваре появятся новые фонарные столбы идентичные тем, что освещали проспект в 60-х годах ХХ века. Изюминкой проекта станут полуротонды, обрамляющие проспект с двух сторон от ул. Московской. Они были утрачены в 70-е годы прошлого века.Советник губернатора Виктория Абрамченко отметила, что Новочеркасск заслуживает того, чтобы стать еще лучше.— Я искренне рада, что Новочеркасск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря обновлению Платовского проспекта экономика города получит новый стимул к росту, а жители — новое качество городской среды. В следующем году Новочеркасск отмечает своё 220-летие. Уверена, что благоустройство Платовского станет отличным подарком для горожан и гостей города, — отметила Виктория Абрамченко после оглашения победителей всероссийского конкурса.Всего за девять лет на Дону обустроили почти тысячу общественных пространств. К ним относятся парки, набережные и скверы.