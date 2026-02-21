Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области под Шахтами растянулся десятикилометровый затор. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» 21 февраля.Пробка растянулась по автодороге М-4 «Дон» от поселка Интернационального до хутора Миллеров. Протяженность затора составила 10 километров. Из-за перегруженного трафика транспорт на этом участке двигается с минимальной скоростью.Причиной автомобильного коллапса стали ремонтные работы с 1 011-го по 1 013-й километры. Дорожники укладывают асфальт. В связи с этим они поочередно перекрывают правую и левую полосы.Работы будут проводиться до 23 февраля. На это время автовладельцам рекомендуется объездной путь: съезд на развязку г. Шахты 1 000-м км а/д М-4 «Дон», далее через г. Новочеркасск.Водителей просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.