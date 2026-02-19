Новости
Гигантская пробка в 10 километров сковала движение транспорта на М4 под Шахтами

Гигантская пробка сковала движение транспорта на М-4 «Дон» под Шахтами. Дородная остановка Состояние дорожного движения показано на Яндекс Картах 19 февраля.

К обеду трафик оказался перегружен практически на 10 километров. Машины двигаются с минимальной скоростью от хутора Миллеров до хутора Новогригорьевка.

Причиной затора стал дорожный ремонт. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что дорожники проводят ямочный ремонт на 1012-ом, 1014-ом и 1015-ом километрах трассы.

Автовладельцев просят учитывать дорожную ситуацию, чтобы заранее распланировать свой маршрут.
Фото: Яндекс Карты
