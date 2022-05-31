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При раскопках кургана в Ростовской области археологи обнаружили уникальные артефакты

При раскопках кургана в Ростовской области археологи обнаружили уникальные артефакты
В Ростовской области археологи обнаружили уникальные артефакты. О находке рассказали в региональном комитете по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Предметы быта и украшения нашли во время раскопок курганного комплекса в Ростовской области. Точное месторасположение его пока держат в секрете - до окончания всех работ. В одном из погребений специалисты обнаружили останки молодой женщины.

Рядом с останками лежали гривна, подвески, украшения из металла, керамические изделия и бронзовое зеркало. Точную дату артефактов еще не установили.
Фото: комитет по охране ОКН Ростовской области.
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