При раскопках кургана в Ростовской области археологи обнаружили уникальные артефакты

Фото: комитет по охране ОКН Ростовской области.

В Ростовской области археологи обнаружили уникальные артефакты. О находке рассказали в региональном комитете по охране объектов культурного наследия (ОКН).Предметы быта и украшения нашли во время раскопок курганного комплекса в Ростовской области. Точное месторасположение его пока держат в секрете - до окончания всех работ. В одном из погребений специалисты обнаружили останки молодой женщины.Рядом с останками лежали гривна, подвески, украшения из металла, керамические изделия и бронзовое зеркало. Точную дату артефактов еще не установили.