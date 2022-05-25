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Донские археологи нашли царские купюры XIX века

Донские археологи нашли царские купюры XIX века
Ростовские археологи обнаружили царские купюры XIX века. Об этом 26 мая сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Пачку старинных денег нашли случайно. Специалисты разбирали аварийное здание на проспекте Кировском. Во время работ в подоконнике дома обнаружили сверток из ткани. Там и была и припрятана солидная сумма: более 30 тысяч рублей.

- Деньги различного номинала конца XIX - первой трети XX века, - сообщили в комитете по охране ОКН по Ростовской области. - К пачке денежных купюр прилагается расписка. Сейчас археологи восстанавливают ее текст.

В пачке встречаются купюры номиналом один рубль, три, пять, 10, 25, 100, 250, тысяча и даже 10 тысяч рублей. В годы правления Николая II найденная сумма была немаленькой. На 30 тысяч рублей можно было несколько лет содержать многодетную семью. Вещи тогда стоили в пределах 10-50 рублей, а цены на самые изысканные продукты и блюда едва ли достигали 10 рублей.
Фото: комитет по охране ОКН по Ростовской области.
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