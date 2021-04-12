Азовские археологи рассказали о необычной находке 14-го века

Археологи из Азова рассказали об уникальной находке. Мясницкий тесак золотоордынского периода обнаружили при раскопках по спуску Розы Люксембург.Специалисты археологического отдела Азовского музея-заповедника редко находят крупные изделия из металла. Тесак мясника является на сегодняшний день самым хорошо сохранившимся среди подобных предметов.По словам заведующего отделом археологии Андрея Масловского, топор для рубки мяса по форме ничем не отличается от современных.- Он единственный в своем роде из раскопок золотоордынского Азака. Возможно, потому что мы пока не можем опознать фрагменты других подобных предметов, - поделился специалист.Тесак вместе с коллекцией других уникальных предметов обнаружили в жилище венецианского купца. Здание сгорело, однако изделия остались целы.