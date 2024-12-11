При падении обломков ракет на военный аэродром в Таганроге зафиксированы пострадавшие
В результате падения обломков ракет на военный аэродром в Таганроге зафиксированы пострадавшие. Соответствующую информацию сообщили в Министерстве обороны РФ.
По сведениям ведомства, в ночь на 11 декабря на аэродром была совершена ракетная атака, в ходе которой использовались шесть американских баллистических ракет «ATACMS». Две ракеты были уничтожены расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные были нейтрализованы с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Точное число раненых пока уточняется. Также на территории аэродрома сгорели 14 автомобилей, а котельная получила повреждения, что привело к отсутствию тепла в 27 домах в течение полдня. Небольшие повреждения (осколочные) получили два здания и три военные машины.
На месте происшествия побывал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он сообщил о восстановлении поврежденной теплотрассы и возобновлении подачи тепла в жилые дома; в котельной началась замена окон.
Стоит отметить, что ракета ATACMS имеет длину около 4 метров и вес более 1 500 килограммов, способна поражать цели на расстоянии свыше 160 километров.