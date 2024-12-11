При падении обломков ракет на военный аэродром в Таганроге зафиксированы пострадавшие

Вследствие падения обломков ракет были пострадавшие среди военнослужащих.

Фото: Ростов ру.

В результате падения обломков ракет на военный аэродром в Таганроге зафиксированы пострадавшие. Соответствующую информацию сообщили в Министерстве обороны РФ.По сведениям ведомства, в ночь на 11 декабря на аэродром была совершена ракетная атака, в ходе которой использовались шесть американских баллистических ракет «ATACMS». Две ракеты были уничтожены расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные были нейтрализованы с помощью средств радиоэлектронной борьбы.Точное число раненых пока уточняется. Также на территории аэродромаНа месте происшествия побывал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он сообщил о восстановлении поврежденной теплотрассы и возобновлении подачи тепла в жилые дома; в котельной началась замена окон.Стоит отметить, что