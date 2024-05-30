Над Азовским морем сбили восемь ракет

Фото: Ростов ру

Над акваторией Азовского моря ночью были сбиты восемь ракет ATACMS. Информацию об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Воздушные цели перехватили дежурные средства противовоздушной обороны. По словам граждан, у побережья моря в Ростовской области и Краснодарском крае были слышны звуки взрывов.Также восемь беспилотников уничтожили над Черным морем вблизи Крымского полуострова.ATACMS — это ракета длиной около четырёх метров и весом более полутора тонн. Она может поражать цели на расстоянии примерно 165 километров. Стоимость одной такой ракеты составляет около полутора миллионов долларов (более 89 миллионов рублей).