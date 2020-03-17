Президент России утвердил атамана Всевеликого войска Донского



Президент России Владимир Путин своим указом утвердил атамана Всевеликого войска Донского. Документ вступил в силу 18 марта.

Назначение главой государства нового атамана, в данном случае, было не просто формальностью. Связано это с тем, что легитимность избранного на Большом кругу кандидата вызывала сомнения у некоторых казаков.



Почти четыре месяца назад атаманом был избран директор Шахтинского Я. П. Бакланова казачьего кадетского корпуса Виталий Бобыльченко. К слову, он был единственным кандидатом на этот пост. Возглавлявший до этого казачье войско Виктор Гончаров снял с себя полномочия. Как раз аналогичного президентского назначения экс-атамана не было. За Гончарова проголосовали на Большом кругу, но указ о его назначении по каким-то причинам президентом подписан не был. По некоторым данным, об этой формальности попросту забыли. Поэтому и были необходимы новые выборы. Участвовать в них Виктор Гончаров отказался.



Вторым кандидатом был предложен замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев. Однако прямо во время Большого круга он снял свою кандидатуру и попросил поддержать Бобыльчинко. Аргументировал чиновник это тем, что у атамана не должно быть других обязанностей.



В итоге, не смотря на напряжённость ситуации, выборы всё-таки состоялись.