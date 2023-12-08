Фото: Rostov.ru.

Президент России помиловал двух осужденных из Ростовской области. Об этом 8 декабря сообщили в правительстве региона.От отбывания наказания будут освобождены женщина, осужденная за преступление в финансовой сфере, и ветеран боевых действий, которого осудили за незаконный вылов рыбы. Указ вступит в силу 11 декабря.При рассмотрении прошений о помиловании учитывали, что эти двое осужденных впервые совершили преступления, загладили вред, причиненный преступлениями, а также имеют положительные характеристики и не представляют опасности для общества.Всего в Ростовской области за 20 лет работы комиссии были помилованы 17 человек.