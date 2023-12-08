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Президент России помиловал двух осужденных из Ростовской области

Президент России помиловал двух осужденных из Ростовской области
Президент России помиловал двух осужденных из Ростовской области. Об этом 8 декабря сообщили в правительстве региона.

От отбывания наказания будут освобождены женщина, осужденная за преступление в финансовой сфере, и ветеран боевых действий, которого осудили за незаконный вылов рыбы. Указ вступит в силу 11 декабря.

При рассмотрении прошений о помиловании учитывали, что эти двое осужденных впервые совершили преступления, загладили вред, причиненный преступлениями, а также имеют положительные характеристики и не представляют опасности для общества.

Всего в Ростовской области за 20 лет работы комиссии были помилованы 17 человек.
Фото: Rostov.ru.
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