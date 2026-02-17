В суды Ростовской области назначили председателя, заместителя и двух судей

Фото: Южный окружной военный суд

На основании указа Президента Российской Федерации от 16 февраля 2026 года, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, в судебной системе Ростовской области введены новые назначения.В Азовском городском суде Мариана Богачук заняла должность заместителя председателя. Ее профессиональный путь начался в 2005 году с позиции помощника судьи в этом же суде, с 2011 по 2019 годы она работала мировым судьей, а в 2019 году была назначена судьей Азовского городского суда.Председателем Миллеровского районного суда стал Михаил Челомбитко. Его карьера в юриспруденции стартовала в 1999 году со службы следователем. В 2006 году он был назначен мировым судьей, впоследствии служил в Зерноградском районном суде, в том числе исполнял обязанности председателя. С 2022 года Михаил Челомбитко занимал пост заместителя председателя Миллеровского районного суда.Кадровые пополнения коснулись и Ростовского областного суда: судьями назначены Мария Баташева и Ольга Марченко.