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В Ростовской области две пригородные электрички сократят свои маршруты 1 августа

В Ростовской области две пригородные электрички сократят свои маршруты 1 августа

В Ростовской области один из дней ознаменуется временным изменением маршрута для двух электричек, обычно курсирующих между Ростовом и Лихой. Данная информация была распространена пресс-службой Северо-Кавказской железной дороги.

Это связано с проведением работ по восстановлению графика и более эффективному использованию пригородных поездов, работающих на северном направлении. Электропоезд № 6162 вместо обычного маршрута из Лихой в Ростов начнет движение со станции Каменоломни и проследует до Ростова. Отправление из Каменоломен запланировано на 05:26, а прибытие в Ростов-на-Дону – на 07:30.

Второй пригородный поезд, № 6164, также отправится не из Лихой, а со станции Зверево в 05:01. Прибытие этого поезда в Ростов ожидается в 8:45.

В компании отметили, что все остальные электрички, следующие в северном направлении, будут продолжать движение согласно установленному графику.
Фото: Donday
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