Нарушения при перевозке паштетов и колбасы обнаружили в Ростовской области

Фото: Нейросеть

В Таганроге сотрудники Россельхознадзора обнаружили ряд несоответствий при транспортировке колбасных изделий и паштетов. В адрес предпринимателя было вынесено предостережение, а информация о выявленных нарушениях направлена в управление ветеринарии для принятия необходимых мер.При оформлении сопроводительной документации на партию готовой мясной продукции общим весом свыше двух тонн был указан неверный номер транспортного средства, осуществившего перевозку.Данное обстоятельство представляет собой серьезное нарушение, поскольку затрудняет контроль за соблюдением температурного режима, необходимого для сохранности продукции во время транспортировки.