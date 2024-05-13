В Ростовской области с начала 2024 года из аварийного жилья переселили более 700 человек

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области по итогам четырех месяцев с начала 2024 года переселили 738 человек из 14,6 тысячи квадратных метров аварийного фонда.Для расселения власти выделили более 3,5 млрд рублей. Из этой суммы 92% (3,3 млрд рублей) - средства из областного бюджета и Фонда развития территорий. Сумма увеличилась в 6,5 раза по сравнению с 2018 годом.- В текущем году за счет этих средств планируется переселить 2 556 человек, проживающих в 47,3 тысячи кв. м аварийного фонда, - рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.Кроме того, при формировании бюджетов на 2025-2027 годы органам местного самоуправления рекомендовали увеличить объем средств из местного бюджета, выделенных на расселение аварийного жилья. Этот вопрос подробно рассмотрели на заседании правительства Ростовской области в марте этого года.Напомним, в 2023 году досрочно завершили мероприятия нацпроекта «Жилье и городская среда». Согласно ему велось расселение фонда, который признали аварийным до 2017 года.В октябре 2023 года была утверждена областная программа по расселению жилья, признанного аварийным в 2022-м. Всего на ее реализацию направили 15,2 млрд рублей. Из них 12,3 млрд – это средства из областного бюджета и Фонда развития территорий.По поручению губернатора донского региона Василия Голубева в 2024 году приступили к расселению фонда, признанного аварийным еще в 2022 году.