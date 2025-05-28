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Нелегальную молочку из Воронежа нашли в Ростовской области

Нелегальную молочку из Воронежа нашли в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали факт оборота нелегальной молочной продукции, сообщили в региональном отделении Россельхознадзора.

Молочные продукты с невыясненным происхождением были обнаружены по адресам, относящимся к трем индивидуальным предпринимателям, работающим в Ростовской области. Было установлено, что эта незаконная молочная продукция поступила в донской регион из Воронежской области.

Такие нарушения представляют серьезную угрозу для здоровья населения, включая риск массовых пищевых интоксикаций. Текущая система мониторинга не в состоянии эффективно контролировать качество производимой молочной продукции. В итоге потребители подвергаются опасности покупки товаров сомнительного качества и с неустановленным составом.
Фото: нейросеть
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