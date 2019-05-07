Правоохранители задержали топ-менеджера ростовского «Стелла-банка»



В Ростове задержали члена совета директоров ростовского «Стелла-банка» Регину Панайотиди.



Сотрудница была помощницей директора банка Александра Ерхова, арестованного в феврале этого года. Руководитель финансового учреждения обвиняется в мошенничестве. В квартире девушки уже прошли обыски. 13 мая в Ленинский районный суд поступило ходатайство об избрании Панайотиди меры пресечения, сообщает DonDay.ru.



Напомним, 14 апреля 2016 года Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Стелла-банка». Причиной стала слишком рискованная кредитная политика. Финансовое учреждение не создавало резервов на возможные потери по ссудам. При этом банк не направлял в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю в связи с противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Даже после ограничения и запрета на привлечение денежных средств населения «Стелла-банк» продолжал активно их привлекать, причем по ставкам, существенно превышающим рыночный уровень.



В ходе расследования уголовного дела Ерхова выяснилось, что банк выдавал заведомо невозвратные кредиты несуществующим компаниям. После открытия представительств в Москве в «Стелла-банке» начали привлекать вклады населения по высоким ставкам.



После того как у банка отозвали лицензию, организация не смогла рассчитаться со своими клиентами. Тогда государство выделило вкладчикам порядка двух миллиардов рублей.



Ерхова задержали при попытке покинуть страну. Он собирался улететь в Мексику, где у него есть вилла.