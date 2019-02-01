Бывшего директора ростовского «Стелла-Банка» арестовали по подозрению в мошенничестве



Бывшего директора ростовского «Стелла-Банка» арестовали по подозрению в мошенничестве. Александра Ерхова задержали в Москве в его квартире на Рублевском шоссе. Его обвиняют по статье «Мошенничество».



Известно, что почти три года назад Ерхов выкупил «Стелла-Банк» у прежнего владельца. По его словам, он собирался инвестировать в банк. Однако сотрудники УФСБ установили, что с помощью этой сделки он с самого начала рассчитывать похитить средства. Так, он и его команда стали выдавать крупные невозвратные кредиты несуществующим компаниям. После открытия представительств в Москве в «Стелла-Банке» начали привлекать вклады населения по высоким ставкам.



После того, как у банка отозвали лицензию, организация не смогла рассчитаться со своими клиентами. Тогда государство выделило вкладчикам порядка двух миллиардов рублей.



Сотрудникам ФСБ удалось пресечь попытку Ерхова покинуть страну. Он собирался улететь на свою виллу в Мексике. В настоящее время он находится под стражей. Надзор за расследованием дела осуществляет прокуратура Ростовской области.