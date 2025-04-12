Пожилая жительница Ростова не может посетить могилу отца, погибшего в ВОВ

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Пенсионерка из Ростова-на-Дону не может посетить могилу отца, который погиб в Великую Отечественную войну. 85-летняя Мария Крюко мечтает возложить цветы к захоронению папы – Андрея Павловича Мерненко, которого не видела с 1942 года.Андрей Павлович был председателем колхоза в селе Колбинском Россошанского района Воронежской области. Он ушел добровольцем на фронт, несмотря на то, что имел бронь. Однако боевой путь отца пятерых детей оказался недлинным. Мужчина погиб 20 февраля 1943 года в Тосненском районе под Ленинградом.Мария Андреевна долгое время не знала о судьбе отца. Только в 2019 году ее племянник и правнук в архивах отыскали документы и нашли захоронение. Оно находилось в урочище Зенино под городом Тосно. Однако позже семья узнала, что Андрея Павловича перезахоронили в братской могиле у монумента «Березовая аллея» в городе Любань. Однако подтверждающих это документов нет.По информации издания, уже более пяти лет Мария Андреевна пишет обращения во все возможные ведомства с просьбой помочь посетить могилу отца. Несмотря на многочисленные отказы, женщина не теряет надежды возложить цветы к захоронению.