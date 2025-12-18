Фото: Дондей

В Батайске после атаки БПЛА был введён локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.Инцидент произошёл в ночь на 18 декабря, что привело к пожару. На место оперативно прибыли все необходимые службы, которые успешно ликвидировали возгорание.Семь человек получили ранения. Четырём пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, троих доставили в батайскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). К сожалению, один из пострадавших не выжил.Поврежденная территория в настоящее время осматривается. С 00:30 в ограниченном районе города действует режим чрезвычайной ситуации.