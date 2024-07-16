Почти 12 часов пострадавшая в ДТП девушка из Шахт находится в коме
В городе Шахты Ростовской области девушка, пострадавшая в ДТП, находится в коме. Состояние 19-летней Ульяны остается тяжелым.
Жуткая авария случилась 15 июля около 23:00. Девушку сразу же доставили в больницу. Как сообщил DonDay, ей провели две операции. С тех пор пациентка лежит в реанимации под ИВЛ (прим. — искусственная вентиляция легких). Ульяна находится в коме почти 12 часов.
Завтра Ульяну планируют вывести из искусственной комы и оценить. Врачи решают, нужно ли транспортировать пациентку в Ростов или Москву, чтобы провести еще одну операцию. На уровне города Шахты медицина может оказаться бессильна.
С момента ДТП девушка так и не пришла в себя, она не знает, что ее 17-летний брат Максим погиб. Друзья ребят, 18-летний Данил и 19-летний Влад, тоже находятся в больнице. У них диагностировали черепно-мозговые травмы.