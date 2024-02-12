Пострадавшая в ДТП с «ГАЗелью» студентка РостГМУ находится в реанимации

Фото: Ростов.ру

Студентка медицинского университета из Ростова-на-Дону Изабелла Н. находится в критическом состоянии после того, как ее сбила «ГАЗель». Родственники и друзья девушки сейчас собирают средства на ее лечение.Данный инцидент произошел 8 февраля на улице Мурлычева, когда Изабелла шла домой со своего учебного заведения. Девушка переходила дорогу на перекрестке, при этом горел зеленый свет. В это время проезжала грузовая «ГАЗель». Водитель, совершая правый поворот, не смог вовремя затормозить и сбил девушку, протащив ее на капоте около 30 метров.После аварии Изабеллу доставили в реанимационное отделение с множеством серьезных травм. У пострадавшей было внутреннее кровотечение, а также серьезные повреждения двух внутренних органов.Медики сразу произвели операцию по удалению разорванной селезенки и остановили кровотечение. Кроме того, у 21-летней студентки имелся разрыв печени 5-й степени. Важно отметить, что разрыв 6-й степени является фатальным.В настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь Изабеллы. Она находится в стабильно тяжелом состоянии, и медики боятся даже поворачивать ее на бок, чтобы не вызвать новое кровотечение. Необходима еще одна сложная операция, которая потребует значительных затрат.Семья и друзья Изабеллы активно собирают средства на ее лечение. Если кто-то желает помочь финансово пострадавшей, то деньги можно перечислить на следующий номер телефона: +7-938-137-88-40.