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Пост замглавы администрации Аксайского района заняла Татьяна Кучеренко

Пост замглавы администрации Аксайского района заняла Татьяна Кучеренко
Назначили нового заместителя главы администрации Аксайского района по вопросам строительства, архитектуры и территориального развития. Должность заняла Татьяна Кучеренко, сообщили 15 мая в районной администрации.

Чиновница окончила Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Безопасность технологических процессов и производства». Карьеру в госслужбе она начала еще в 2009 году. В течение восьми лет Кучеренко трудилась в администрации Октябрьского сельского района Ростовской области.

В 2017 году она стала директором муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства».
На новой должности замглавы администрации Аксайского района она сменила Алексея Агрызкова.
Фото: Администрация Аксайского района
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