Пост замглавы администрации Аксайского района заняла Татьяна Кучеренко

Фото: Администрация Аксайского района

Назначили нового заместителя главы администрации Аксайского района по вопросам строительства, архитектуры и территориального развития. Должность заняла Татьяна Кучеренко, сообщили 15 мая в районной администрации.Чиновница окончила Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Безопасность технологических процессов и производства». Карьеру в госслужбе она начала еще в 2009 году. В течение восьми лет Кучеренко трудилась в администрации Октябрьского сельского района Ростовской области.В 2017 году она стала директором муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства».На новой должности замглавы администрации Аксайского района она сменила Алексея Агрызкова.