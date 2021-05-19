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Посреди жилых домов в Ростове установили вышку сотовой связи

Посреди жилых домов в Ростове установили вышку сотовой связи
Жители Ростова пожаловались на установку сотовой вышки рядом с жилыми домами по улице Ивановского. Об этом горожане сообщили на сайте по благоустройству 20 мая.

Расстояние от ближайшей жилой постройки - всего несколько метров, хотя мощная аппаратура должна располагаться как минимум в 28 метрах от жилых помещений. Однако в каждом случае это расстояние индивидуальное и зависит от силы излучения. Неизвестно даже, для чего предназначена вышка и каково ее излучение.

По словам жильцов, согласия у них никто не спрашивал. Более того, люди сомневаются, что есть разрешение на установку. Ростовчане надеются, что в этом разберутся соответствующие органы.

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