На Дону школьник разбился насмерть, упав с вышки сотовой связи
В Азовском районе в результате трагического случая погиб ребёнок. Несчастье произошло 17 июня в посёлке Новомаргаритово.
По предварительным данным, 15-летний школьник забрался на вышку сотовой связи. Мальчик упал оттуда и разбился насмерть. Подросток скончался на месте происшествия до приезда скорой.
В донском управлении Следственного комитета РФ сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти несовершеннолетнего.