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Посреди улицы в Таганроге начал бить канализационный фонтан: видео

Посреди улицы в Таганроге начал бить канализационный фонтан: видео
В Таганроге на улице «открылся новый объект» – канализационный фонтан. Мощная струя воды стала бить из-под земли на улице Дзержинского, возле дома № 171. Водопад уже полностью затопил проезжую часть.

В социальных сетях стали появляться фото и видео фонтана. Местные жители отмечают, что подобный случай – уже третий или четвёртый за месяц. Такой инцидент многих расстроил – по традиции вскоре последует отключение воды в домах. Однако некоторые стали шутить: «А чем вам Венеция не угодила?», «Рио Таганрейро», «Деревья поливают. Ничего вы не понимаете))».

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