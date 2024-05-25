Ураганный ветер в Ростове повалил более 20 деревьев

Фото: Соцсети Алексея Логвиненко.

Ураганный ветер, обрушившийся на Ростов, привели к падению 23 деревьев и четырех строений. Эту информацию сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Наибольшие разрушения наблюдаются в Первомайском районе, где упало 8 взрослых деревьев. В Советском и Пролетарском районах зафиксировано по пять случаев падения деревьев, в Ворошиловском - три, в Железнодорожном - два и одно в Ленинском районе.На данный момент удалось устранить последствия от восьми падений, а остальные 19 находятся под контролем. Согласно предупреждениям метеорологов, с 25 по 28 мая в регионе, включая Ростов, прогнозируются ветра восточного и северо-восточного направления со скоростью до 15-17 метров в секунду. При усиливающемся ветре возможно переплетение проводов, обрывы линий электропередач, падение деревьев, рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций.