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Ураганный ветер и заморозки ожидаются в Ростовской области

Ураганный ветер и заморозки ожидаются в Ростовской области
Понижение температуры до -2 градусов и увеличение порывов ветра ожидается в Ростовской области. Об этом сообщает оперативный прогноз МЧС по региону.

Донские синоптики прогнозируют 28 октября небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. При этом ночью температура опуститься до -2 градусов.

Ураганный ветер может стать причиной падения рекламных щитов, транспарант-перетяжек на самостоятельных опорах, светодиодных панно. Возможны падения деревьев и крупных ветвей на проезжие и пешеходные части.

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