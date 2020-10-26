Ураганный ветер и заморозки ожидаются в Ростовской области

Понижение температуры до -2 градусов и увеличение порывов ветра ожидается в Ростовской области. Об этом сообщает оперативный прогноз МЧС по региону.Донские синоптики прогнозируют 28 октября небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. При этом ночью температура опуститься до -2 градусов.Ураганный ветер может стать причиной падения рекламных щитов, транспарант-перетяжек на самостоятельных опорах, светодиодных панно. Возможны падения деревьев и крупных ветвей на проезжие и пешеходные части.