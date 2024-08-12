После жалоб ростовчан в Кумженской роще навели порядок

администрация Ростова-на-Дону

В Ростове после жалоб жителей в Кумженской роще навели порядок. Информацию сообщили в городской администрации.Ранее жители жаловались на плохое состояние рощи: повсюду был разбросан мусор. Кроме того, от мемориала отвалился кусок плитки. Люди просили навести порядок и восстановить памятник.Позже в администрации заверили, что уборку на территории делают ежедневно.- Силами подрядной организации проведены дополнительные работы по уборке мемориального комплекса. В настоящее время территория находится в удовлетворительном состоянии. Также запланирован ремонт плиточного покрытия пилонов, - сказано в сообщении.