Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

После жалоб ростовчан в Кумженской роще навели порядок

После жалоб ростовчан в Кумженской роще навели порядок
В Ростове после жалоб жителей в Кумженской роще навели порядок. Информацию сообщили в городской администрации.

Ранее жители жаловались на плохое состояние рощи: повсюду был разбросан мусор. Кроме того, от мемориала отвалился кусок плитки. Люди просили навести порядок и восстановить памятник.

Позже в администрации заверили, что уборку на территории делают ежедневно.

- Силами подрядной организации проведены дополнительные работы по уборке мемориального комплекса. В настоящее время территория находится в удовлетворительном состоянии. Также запланирован ремонт плиточного покрытия пилонов, - сказано в сообщении.
администрация Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.