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В Ростове мемориал в Кумженской роще начал разваливаться

В Ростове мемориал в Кумженской роще начал разваливаться
В Ростове-на-Дону мемориал в Кумженской роще начал разваливаться. Снимки с места горожане разместили в соцсетях 9 августа.

Как сообщили местные жители, мемориальный комплекс начал разваливаться: плитка у памятника отпала. Кроме того, по всей территории разбросан мусор. Вероятно, за ней давно никто не следит. Жители негодуют от вида исторического памятника и просят восстановить мемориал и провести уборку.

Кумженский мемориал был открыт в 1983 году. Он посвящен бойцам Красной армии, освобождавшим Ростов в 1941 и 1943 годах.
Фото: Соцсети.
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