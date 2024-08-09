В Ростове мемориал в Кумженской роще начал разваливаться

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону мемориал в Кумженской роще начал разваливаться. Снимки с места горожане разместили в соцсетях 9 августа.Как сообщили местные жители, мемориальный комплекс начал разваливаться: плитка у памятника отпала. Кроме того, по всей территории разбросан мусор. Вероятно, за ней давно никто не следит. Жители негодуют от вида исторического памятника и просят восстановить мемориал и провести уборку.Кумженский мемориал был открыт в 1983 году. Он посвящен бойцам Красной армии, освобождавшим Ростов в 1941 и 1943 годах.