В Таганроге разыскивают водителя авто, который врезался в столб ЛЭП и уехал
В Таганроге разыскивают водителя авто, который врезался в столб ЛЭП и скрылася с места аварии. ДТП случилось на улице Петровская 2 сентября.

По имеющейся информации, «ВАЗ 2105» потерял контроль над управлением у дома №85. В результате машина въехала в столб ЛЭП. Водитель решил не вызывать сотрудников ГАИ и уехал с места ДТП.

Вероятно, позднее на валяющийся столб обратили внимание. По камерам камеры видеонаблюдения смогли быстро найти виновника происшествия. В результате его объявили в розыск.

Если вы обладаете какой-либо информацией о данном инциденте или о водителе, просьба обратиться в отдел Госавтоинспекции Таганрога по телефонам: 8-928-177-79-09 или 8-863-463-21-37.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
