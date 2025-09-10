В Таганроге разыскивают водителя авто, который врезался в столб ЛЭП и уехал

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Таганроге разыскивают водителя авто, который врезался в столб ЛЭП и скрылася с места аварии. ДТП случилось на улице Петровская 2 сентября.По имеющейся информации, «ВАЗ 2105» потерял контроль над управлением у дома №85. В результате машина въехала в столб ЛЭП. Водитель решил не вызывать сотрудников ГАИ и уехал с места ДТП.Вероятно, позднее на валяющийся столб обратили внимание. По камерам камеры видеонаблюдения смогли быстро найти виновника происшествия. В результате его объявили в розыск.Если вы обладаете какой-либо информацией о данном инциденте или о водителе, просьба обратиться в отдел Госавтоинспекции Таганрога по телефонам: 8-928-177-79-09 или 8-863-463-21-37.