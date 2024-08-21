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Уголовное дело завели после избиения девочки в Таганроге

Уголовное дело завели после избиения девочки в Таганроге
В Таганроге подростки жестоко избили свою сверстницу и сняли это на видео. После того как кадры с издевательствами над девочкой появились в социальных сетях, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Инцидент произошел в микрорайоне Каменка. На видео девочка стоит на коленях, а вокруг нее собралась толпа школьников. Одна из них бьет жертву по лицу. По словам очевидцев, после серии ударов пострадавшую пытались раздеть.

Полицейские заинтересовались этим делом только после того, как видео с издевательствами над девочкой распространилось в интернете.
Фото: Соцсети
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