После публикации Rostov.ru в домах на улице Тургеневской включили отопление

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После публикации в СМИ в домах № 78 и № 80 на Тургеневской улице включили отопление. Произошедший весной прорыв теплотрассы починили только 26 ноября.Жители домов обращались в различные инстанции, чтобы не остаться без отопления в холода. В город пришли морозы, но поломку так и не начали чинить. Чтобы привлечь внимание к проблеме, люди обратились в СМИ.- Куда мы только не обращались: ходили в Ростовские тепловые сети, администрацию Кировского района и даже прокуратуру! В УК «Гефест», который обслуживает эти дома, ответили, что это не их зона обслуживания. И только после вашей публикации нашим домом заинтересовались, - рассказал житель одного из домов Дмитрий Мищенко.Оказалось, что ремонт теплотрассы не велся по причине того, что никто не знал, какой организации принадлежит эта зона. После критической публикации дело сдвинулось с мертвой точки. Через некоторое время на место прибыли рабочие, но они оборвали водопровод. У людей не осталось ни отопления, ни воды.В итоге проблему, тянувшуюся около полугода, решили в течение пары дней. Отопление наконец-то включили. Теперь жители домов готовы встречать зиму.