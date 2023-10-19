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В Ростове отопление включили только в 76% жилых домов

В Ростове отопление включили только в 76% жилых домов
В Ростове-на-Дону тепло дали только в 76% жилых домов. Информацию об этом сообщили в администрации донской столицы 18 октября.

На сегодняшний день отопление уже дали в учреждениях социальной сферы, а также во всех детсадах и школах. Всего из 4 761 жилого дома с центральным отоплением к теплоснабжению подключены 3 633, то есть 76,3%.

Стоит отметить, что тепло в дома местных жителей должны были дать еще 11 октября. Однако этого не случилось. Отопление планируют включать постепенно.
Фото: Rostov.ru
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