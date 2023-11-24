Жителям домов на улице Тургеневской, оставшимся без отопления, выключили и воду

Фото: Ростов ру

Жители двух домов на улице Тургеневской в Ростове-на-Дону остались не только без отопления, но и без холодной воды.Еще весной в районе домов № 78 и № 80 случился прорыв теплотрассы. Ростовчане около полугода ходили по различным инстанциям, чтобы не замерзнуть в холода. Когда Ростов накрыли морозы, люди рассказали о ситуации СМИ.- Куда мы только не обращались - ходили в Ростовские тепловые сети, администрацию Кировского района и даже прокуратуру! В УК «Гефест», который обслуживает эти дома, ответили, что это не их зона обслуживания, - пожаловался житель одного из домов Дмитрий Мищенко.После публикаций в СМИ на ситуацию обратили внимание. Депутаты и администрация Кировского района взяли проблему на контроль.Оказалось, что ремонтные работы не велись по причине того, что никто не знал, какой организации принадлежит эта зона.Дело должно было сдвинуться с мертвой точки. Рабочие приехали на место и должны были устранить поломку. Однако благими намерениями дорога вымощена в ад. Рабочие начали копать. Они не спросили у жильцов или специалистов, где проложены другие коммуникации, и оборвали водопровод. Утром 23 ноября люди обнаружили, что у них нет еще и холодной воды.Оставшиеся без отопления и воды ростовчане бьют тревогу, если даже прибывшие на помощь специалисты сделали еще хуже.Позже в ростовском водоканале сообщили, что в полдень 23 ноября водопровод починили и людям включили воду. Но когда появится отопление, все еще не известно.