После ночного пожара на рынке «Темерник» открылись павильоны

Фото: Ростов ру

После пожара на рынке «Темерник» утром 1 декабря открылись павильоны. Несмотря на масштаб происшествия, значительной части торговых точек огонь не коснулся.На месте все еще дежурят полиция и врачи. Спасатели разбирают завалы и тушат догорающие конструкции.Напомним, огонь охватил торговые павильоны 30 ноября примерно в 20:30. Горели павильоны с одеждой. Пламя распространилось за несколько часов на площади четырех тысяч квадратных метров. На месте пожара работали более 100 спасателей и задействовали свыше 30 единиц спецтехники.Правоохранители ограничили проезд к рынку по нескольким улицам. Возле «Темерника» все равно толпились тысячи людей. Многие продавцы пытались спасти свой товар из горящих павильонов, .Пожар ликвидировали полностью 1 декабря примерно в 06:00.