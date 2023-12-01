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После ночного пожара на рынке «Темерник» открылись павильоны

После ночного пожара на рынке «Темерник» открылись павильоны

После пожара на рынке «Темерник» утром 1 декабря открылись павильоны. Несмотря на масштаб происшествия, значительной части торговых точек огонь не коснулся.

На месте все еще дежурят полиция и врачи. Спасатели разбирают завалы и тушат догорающие конструкции.

Напомним, огонь охватил торговые павильоны 30 ноября примерно в 20:30. Горели павильоны с одеждой. Пламя распространилось за несколько часов на площади четырех тысяч квадратных метров. На месте пожара работали более 100 спасателей и задействовали свыше 30 единиц спецтехники.

Правоохранители ограничили проезд к рынку по нескольким улицам. Возле «Темерника» все равно толпились тысячи людей. Многие продавцы пытались спасти свой товар из горящих павильонов, .

Пожар ликвидировали полностью 1 декабря примерно в 06:00.
Фото: Ростов ру
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