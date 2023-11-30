Пожар на рынке «Темерник» тушат более 100 спасателей

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Увеличилось количество спасателей, которые тушат огонь на рынке «Темерник» в Ростове. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работают 113 огнеборцев на 97 единицах спецтехники.Напомним, товарные ряды на Миронова, 12/5 загорелись около 20:30. За час площадь ЧП выросла до 1,5 тысячи квадратных метров.Пожару присвоен третий ранг сложности. Некоторые владельцы павильонов, рискуя жизнями, бегут в горящие постройки, чтобы забрать уцелевшие вещи.Ранее «Темерник» горел на площади шести тысяч квадратных метров в начале октября 2017-го. Пламя тушили участие 400 спасателей, задействовали почти сотню спецмашин. В результате пожара пострадали два торговца, которые пытались вынести товар из горящих павильонов. У мужчин диагностировали ожоги рук. Потушить пламя в тот раз удалось спустя сутки.