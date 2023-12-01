Фото: Ростов ру

Появились кадры последствий пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону.Огонь вспыхнул 30 ноября примерно в 20:30 по адресу: улица Миронова, 12/5. Горели торговые павильоны, заполненные одеждой. Огонь распространился на площади около четырех тысяч квадратных метров. На месте работали более 100 спасателей и было задействовано свыше 30 единиц спецтехники. Пожар полностью ликвидировали 1 декабря около 06:00.Пламя охватило более сотни торговых точек, павильоны превратилась в обугленные конструкции. На части территории лежит мусор.«Темерник» все еще оцеплен. На месте дежурят полиция и сотрудники различных городских служб. Правоохранители по-прежнему не пускают торговцев на рынок.Многие не успели прийти в себя от прошлого крупного пожара в 2017 году, как произошел новый. Шесть лет назад в октябре на «Темернике» огонь распространился на площади шести тысяч квадратных метров. Тогда пожарные боролись со стихией 20 часов.Сотни торговцев снова лишились своего заработка. Вероятно, общий ущерб, нанесенный пожаром, будет исчисляться десятками, а то и сотнями миллионов рублей.