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После мощного ливня в Белой Калитве на новой смотровой площадке появился водопад

После мощного ливня в Белой Калитве на новой смотровой площадке появился водопад
В Белой Калитве мощный ливень не прошел бесследно. На новой обзорной площадке на площади Майдан после дождя появился водопад. Видео необычного явления очевидцы опубликовали в социальных сетях 18 июня.

На кадрах видно, как дождевая вода бурлящим потоком спускается по лестнице, ведущей к обзорной площадке. Оттуда водопад впадает в реку Калитву.

Примечательно, что масштабные работы по реконструкции Майдана завершились только в конце декабря 2020 года. К проекту давно готовились. В 2019-м жители города большинством голосов выбрали на всероссийском конкурсе благоустройство Майдана. В следующем году на проект выделили средства из федерального бюджета. Городская администрация нашла подрядчика - ГУП РО «РостовАвтоДор». И вот тут начались работы в поте лица. По контракту закончить реконструкцию должны были в ноябре 2021 года. Однако по просьбе администрации и местных жителей подрядчик завершил работы с опережением графика почти на год.

Полностью обновленную благоустроенную площадь торжественно открыли. Такого благоустройства в городе давно не было: появились десятки деревьев, система автоматического полива клумб, сцена, декоративные объекты, лавочки, смотровая площадка. Установили и ливневки. Однако сама система канализации осталась прежней, и сами по себе ливневки ситуацию не изменили. На площади по-прежнему появлялись лужи после дождя, а в этот раз ее и вовсе затопило. Да так, что мощным напором вода полдня стекала водопадом по лестнице.

Не исключено, что в результате таких мощных ливней на площади Майдан снова придется проводить ремонтные работы. В таком случае сотни миллионов, потраченных на реконструкцию, буквально растворятся под дождем.

Подобный случай произошел и в Ростове-на-Дону. Как сообщал Rostov.ru, в переулке Солдатском по лестнице каскадом спускались потоки дождевой воды.

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