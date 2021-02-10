В Белой Калитве жители жалуются на стихийные свалки

Стихийные свалки на Алтайских горах в Белой Калитве Ростовской области возмутили местных жителей. Фотографии мусорных очагов опубликовали в соцсетях 11 февраля.На кадрах видно, как множество бытовых отходов, которые находятся между городской чертой и садовыми товариществами, раскиданы на территории пустыря. Некоторые пользователи считают, что в этом виноваты сами горожане.«Такие места везде вокруг калитвы, местный люд особый. Только что не прихрюкивают» (орфография сохранена в оригинальном виде – ред.).Кто-то уверен, что причина образования стихийных свалок — безразличие местных властей.