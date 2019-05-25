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В одном из ростовских переулков образовался мощный водопад: видео

В одном из ростовских переулков образовался мощный водопад: видео
Настоящий водопад появился в Солдатском переулке Ростова-на-Дону. После дождей сильные потоки несутся по тротуару и лестницам. Они выплескиваются на проезжую часть, становясь вторым Ростовским морем.

После ливней на выходных в донской столице много подобных мест: пешеходы идут, закатав штаны чуть ли не до колена, чтобы не намочить одежду. Вода буквально растворяет асфальт, пласты которого начинают плыть по течению, оставляя на своём месте ямы.

Данная ситуация – показатель того, насколько «внимательно» администрация следит за состоянием ливнёвок. Они совершенно не справляются со своей функцией, и вода скапливается на дорогах и тротуарах так, что ни машины не могут проехать, ни люди не могут пройти.

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