В одном из ростовских переулков образовался мощный водопад: видео



Настоящий водопад появился в Солдатском переулке Ростова-на-Дону. После дождей сильные потоки несутся по тротуару и лестницам. Они выплескиваются на проезжую часть, становясь вторым Ростовским морем.



После ливней на выходных в донской столице много подобных мест: пешеходы идут, закатав штаны чуть ли не до колена, чтобы не намочить одежду. Вода буквально растворяет асфальт, пласты которого начинают плыть по течению, оставляя на своём месте ямы.



Данная ситуация – показатель того, насколько «внимательно» администрация следит за состоянием ливнёвок. Они совершенно не справляются со своей функцией, и вода скапливается на дорогах и тротуарах так, что ни машины не могут проехать, ни люди не могут пройти.

